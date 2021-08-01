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Монпелье - Марсель 8 Августа прямая трансляция

Стадион: Стад де ла Моссон (Монпелье, Франция), вместимость: 32900
8 Августа 2021, Воскресенье. 21:45 МСК. ФПЛ, 1-й тур
Главный судья: Жереми Пиньяр (Франция)
МонпельеМарсель
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Монпелье - Марсель, который запланирован на 08 августа 2021. Эта встреча пройдет в стране Франция. Турнир: Чемпионат Фрацции, Лига 1 2021/22. Тур 01. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Монпелье
Монпелье
Марсель
Марсель
Главные тренеры
Франция Оливье Далль'Оглио
Аргентина Хорхе Сампаоли
История личных встреч
10.04.2021 Франция - Лига 1 Тур 32 Монпелье3 : 3Марсель
06.01.2021 Франция - Лига 1 Тур 18 Марсель3 : 1Монпелье
21.09.2019 Франция - Лига 1 Тур 6 Марсель1 : 1Монпелье
24.05.2019 Франция - Лига 1 Тур 38 Марсель1 : 0Монпелье
04.11.2018 Франция - Лига 1 Тур 12 Монпелье3 : 0Марсель
08.04.2018 Франция - Лига 1 Тур 32 Марсель0 : 0Монпелье
03.12.2017 Франция - Лига 1 Тур 16 Монпелье1 : 1Марсель
27.01.2017 Франция - Лига 1 Тур 22 Марсель5 : 1Монпелье
04.11.2016 Франция - Лига 1 Тур 12 Монпелье3 : 1Марсель
02.02.2016 Франция - Лига 1 Тур 24 Монпелье0 : 1Марсель

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