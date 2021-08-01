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Сент-Этьен - Лорьян 8 Августа прямая трансляция

Стадион: Жеффруа-Гишар (Сент-Этьен, Франция), вместимость: 42000
8 Августа 2021, Воскресенье. 16:00 МСК. ФПЛ, 1-й тур
Главный судья: Томас Леонар (Франция)
Сент-ЭтьенЛорьян
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Сент-Этьен - Лорьян, который запланирован на 08 августа 2021. Эта встреча пройдет в стране Франция. Турнир: Чемпионат Фрацции, Лига 1 2021/22. Тур 01. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Сент-Этьен
Сент-Этьен
Лорьян
Лорьян
Главные тренеры
Франция Клод Пюэль
Франция Кристоф Пеллиссье
История личных встреч
28.02.2021 Франция - Лига 1 Тур 27 Лорьян2 : 1Сент-Этьен
30.08.2020 Франция - Лига 1 Тур 2 Сент-Этьен2 : 0Лорьян
12.02.2017 Франция - Лига 1 Тур 25 Сент-Этьен4 : 0Лорьян
17.12.2016 Франция - Лига 1 Тур 18 Лорьян2 : 1Сент-Этьен
24.04.2016 Франция - Лига 1 Тур 35 Сент-Этьен2 : 0Лорьян
23.08.2015 Франция - Лига 1 Тур 3 Лорьян0 : 1Сент-Этьен
08.03.2015 Франция - Лига 1 Тур 28 Сент-Этьен2 : 0Лорьян
17.12.2014 Франция - Кубок лиги 1/8 финала Лорьян0 : 1Сент-Этьен
18.10.2014 Франция - Лига 1 Тур 10 Лорьян0 : 1Сент-Этьен
09.03.2014 Франция - Лига 1 Тур 28 Лорьян1 : 0Сент-Этьен

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