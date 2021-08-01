Сент-Этьен - Лорьян 8 Августа прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Сент-Этьен - Лорьян, который запланирован на 08 августа 2021. Эта встреча пройдет в стране Франция. Турнир: Чемпионат Фрацции, Лига 1 2021/22. Тур 01. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Клод Пюэль
|Кристоф Пеллиссье
|28.02.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 27
|2 : 1
|30.08.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 2
|2 : 0
|12.02.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 25
|4 : 0
|17.12.2016
|Франция - Лига 1
|Тур 18
|2 : 1
|24.04.2016
|Франция - Лига 1
|Тур 35
|2 : 0
|23.08.2015
|Франция - Лига 1
|Тур 3
|0 : 1
|08.03.2015
|Франция - Лига 1
|Тур 28
|2 : 0
|17.12.2014
|Франция - Кубок лиги
|1/8 финала
|0 : 1
|18.10.2014
|Франция - Лига 1
|Тур 10
|0 : 1
|09.03.2014
|Франция - Лига 1
|Тур 28
|1 : 0
Отзывы и комментарии к матчу
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