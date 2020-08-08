Свернуть список

Страсбург - Анже 8 Августа прямая трансляция

Стадион: Стад де ла Мено (Страсбург, Франция), вместимость: 29230
8 Августа 2021, Воскресенье. 16:00 МСК. ФПЛ, 1-й тур
Главный судья: Жереми Стина (Франция)
СтрасбурЛорьян
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Страсбург - Анже, который запланирован на 08 августа 2021. Эта встреча пройдет в стране Франция. Турнир: Чемпионат Фрацции, Лига 1 2021/22. Тур 01. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Страсбург
Страсбург
Анже
Анже
Главные тренеры
Франция Жюльен Стефан
Франция Жеральд Батикл
История личных встреч
21.02.2021 Франция - Лига 1 Тур 26 Страсбург0 : 0Анже
16.12.2020 Франция - Лига 1 Тур 15 Анже0 : 2Страсбург
02.11.2019 Франция - Лига 1 Тур 12 Анже1 : 0Страсбург
09.02.2019 Франция - Лига 1 Тур 24 Страсбург1 : 2Анже
06.10.2018 Франция - Лига 1 Тур 9 Анже2 : 2Страсбург
07.04.2018 Франция - Лига 1 Тур 32 Анже1 : 1Страсбург
28.10.2017 Франция - Лига 1 Тур 11 Страсбург2 : 2Анже
01.02.2011 Кубок Франции 1/8 финала Анже2 : 0Страсбург

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle

Похожие новости:

  • Страсбург - Монако 03.03.2021 прямая трансляция
    Страсбург - Монако 03.03.2021 прямая трансляция
    Стадион: Стад де ла Мено (Страсбург, Франция), вместимость: 29230 3 Марта 2021, Среда. 23:00 МСК. Лига 1, 28-й тур Главный судья: Эрик Ваттеллье...
  • Страсбург - Анже 21.02.2021 прямая трансляция
    Страсбург - Анже 21.02.2021 прямая трансляция
    Стадион: Стад де ла Мено (Страсбург, Франция), вместимость: 29230 21 Февраля 2021, Воскресенье. 17:00 МСК. Лига 1, 26-й тур Главный судья: Хаким Бен...
  • Страсбург - Ланс 21 марта прямая трансляция
    Страсбург - Ланс 21 марта прямая трансляция
    Стадион: Стад де ла Мено (Страсбург, Франция), вместимость: 29230 21 Марта 2021, Воскресенье. 15:00 МСК. Лига 1, 30-й тур Главный судья: Жереми Стина...
  • Страсбург - Сент-Этьен 17.01.2021 прямая трансляция
    Страсбург - Сент-Этьен 17.01.2021 прямая трансляция
    Стадион: Стад де ла Мено (Страсбург, Франция), вместимость: 29230 17 января 2021, Воскресенье. 17:00 МСК. Лига 1, 20-й тур Главный судья: Антони...
  • Страсбург - Лорьян 23 мая прямая трансляция
    Страсбург - Лорьян 23 мая прямая трансляция
    Стадион: Стад де ла Мено (Страсбург, Франция), вместимость: 29230 23 Мая 2021, Воскресенье. 22:00 МСК. Лига 1, 38-й тур Главный судья: Стефани...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2021
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close