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Ницца - Реймс 8 Августа прямая трансляция

Стадион: Альянц Ривьера (Ницца, Франция), вместимость: 35624
8 Августа 2021, Воскресенье. 16:00 МСК. ФПЛ, 1-й тур
Главный судья: Йоан Амель (Франция)
НиццаРеймс
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Ницца - Реймс, который запланирован на 08 августа 2021. Эта встреча пройдет в стране Франция. Турнир: Чемпионат Фрацции, Лига 1 2021/22. Тур 01. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Ницца
Ницца
Реймс
Реймс
Главные тренеры
Румыния Адриан Урся
Франция Кристоф Галтье
Франция Давид Гуйон
История личных встреч
11.04.2021 Франция - Лига 1 Тур 32 Ницца0 : 0Реймс
06.12.2020 Франция - Лига 1 Тур 13 Реймс0 : 0Ницца
05.02.2020 Франция - Лига 1 Тур 23 Реймс1 : 1Ницца
03.11.2019 Франция - Лига 1 Тур 12 Ницца2 : 0Реймс
19.01.2019 Франция - Лига 1 Тур 21 Реймс1 : 1Ницца
11.08.2018 Франция - Лига 1 Тур 1 Ницца0 : 1Реймс
22.04.2016 Франция - Лига 1 Тур 35 Ницца2 : 0Реймс
12.12.2015 Франция - Лига 1 Тур 18 Реймс1 : 1Ницца
12.04.2015 Франция - Лига 1 Тур 32 Реймс0 : 1Ницца
22.11.2014 Франция - Лига 1 Тур 14 Ницца0 : 0Реймс

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