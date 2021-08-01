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Бордо - Клермон 8 Августа прямая трансляция

Стадион: Матмут-Атлантик (Бордо, Франция), вместимость: 43000
8 Августа 2021, Воскресенье. 16:00 МСК. ФПЛ, 1-й тур
Главный судья: Флоран Батта (Франция)
БордоКлермон
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Бордо - Клермон, который запланирован на 08 августа 2021. Эта встреча пройдет в стране Франция. Турнир: Чемпионат Фрацции, Лига 1 2021/22. Тур 01. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Бордо
Бордо
Клермон
Клермон-Ферран
Главные тренеры
Франция Жан-Луи Гассе
Швейцария Владимир Петкович
Франция Паскаль Гастьен
История личных встреч
08.01.2017 Кубок Франции 1/32 финала Клермон0 : 1Бордо

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