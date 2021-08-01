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Порту - Белененсеш 8 Августа прямая трансляция

Стадион: Драгау (Порту, Португалия), вместимость: 50399
8 Августа 2021, Воскресенье. 20:00 МСК. Примейра, 1-й тур
Главный судья: Густаву Коррея (Португалия)
ПортуБелененсеш
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Порту - Белененсеш, который запланирован на 08 августа 2021. Эта встреча пройдет в стране Португалия. Турнир: Чемпионат Португалии 2021/22, 01 тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Порту
Порту
Белененсеш
Лиссабон
Главные тренеры
Португалия Сержиу Консейсау
Португалия Арманду Пети
История личных встреч
19.05.2021 Португалия - Примейра Тур 34 Порту4 : 0Белененсеш
04.02.2021 Португалия - Примейра Тур 17 Белененсеш0 : 0Порту
05.07.2020 Португалия - Примейра Тур 30 Порту5 : 0Белененсеш
08.12.2019 Португалия - Примейра Тур 13 Белененсеш1 : 1Порту
31.01.2019 Португалия - Примейра Тур 19 Порту3 : 0Белененсеш
30.12.2018 Португалия - Кубок лиги Группа C. Тур 3 Белененсеш1 : 2Порту
24.11.2018 Кубок Португалии 4-й раунд Порту2 : 0Белененсеш
19.08.2018 Португалия - Примейра Тур 2 Белененсеш2 : 3Порту
02.04.2018 Португалия - Примейра Тур 28 Белененсеш2 : 0Порту
04.11.2017 Португалия - Примейра Тур 11 Порту2 : 0Белененсеш

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