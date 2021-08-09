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Сочи - Урал 9 Августа прямая трансляция

Стадион: Фишт (Сочи, Россия), вместимость: 47659
9 Августа 2021, Понедельник. 19:00 МСК. РПЛ, 3-й тур
Главный судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия)
Динамо МУрал
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Сочи - Урал, который запланирован на 09 августа 2021. Эта встреча пройдет в стране Россия. Турнир: Премьер-Лига 2021/22. 03-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Сочи
Сочи
Урал
Екатеринбург
Главные тренеры
Россия Владимир Валентинович Федотов
Россия Юрий Александрович Матвеев
История личных встреч
29.11.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 16 Урал1 : 0Сочи
30.08.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 6 Сочи0 : 0Урал
08.03.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 21 Сочи2 : 0Урал
26.08.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 7 Урал3 : 1Сочи
25.05.2013 ФНЛ - Первый дивизион Тур 34 Сочи0 : 0Урал
09.07.2012 ФНЛ - Первый дивизион Тур 1 Урал4 : 0Сочи
17.10.2010 Россия - Первый дивизион Тур 36 Сочи1 : 1Урал
15.06.2010 Россия - Первый дивизион Тур 16 Урал2 : 0Сочи
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура РПЛ: «Сочи» — «Урал». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.

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