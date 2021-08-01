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Десна - Ингулец 9 Августа прямая трансляция

Стадион: имени Юрия Гагарина (Чернигов, Украина), вместимость: 12060
9 Августа 2021, Понедельник. 19:30 МСК. Премьер-лига, 3-й тур
ДеснаИнгулец
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на украинском Десна - Ингулец, который запланирован на 09 августа 2021. Эта встреча пройдет в стране Украина. Турнир: Чемпионат Украины 2021/22. Тур 03. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Десна
Чернигов
Ингулец
Петрово
Главные тренеры
Украина Александр Дмитриевич Рябоконь
Украина Сергей Дмитриевич Лавриненко
История личных встреч
26.02.2021 Украина - Премьер-лига Тур 16 Десна3 : 0Ингулец
19.09.2020 Украина - Премьер-лига Тур 3 Ингулец1 : 1Десна
12.05.2018 Украина - Первая лига Тур 33 Ингулец1 : 3Десна
11.10.2017 Украина - Первая лига Тур 16 Десна0 : 0Ингулец
13.05.2017 Украина - Первая лига Тур 30 Ингулец1 : 2Десна
08.10.2016 Украина - Первая лига Тур 13 Десна1 : 0Ингулец

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