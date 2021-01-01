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Шериф - Црвена Звезда 10 Августа прямая трансляция

Стадион: Шериф (Тирасполь, Молдова), вместимость: 14300
10 Августа 2021, Вторник. 20:00 МСК. Лига Чемпионов 2021/2022, 3-й раунд
Главный судья: Феликс Цвайер (Берлин, Германия)
ШерифЦрвена Звезда
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Шериф - Црвена Звезда, который запланирован на 10 августа 2021. Эта встреча пройдет в стране Молдова. Турнир: Лига Чемпионов 2021/22. 3-й квалификационный раунд. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Шериф
Тирасполь, Молдавия
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Главные тренеры
Украина Юрий Николаевич Вернидуб
Сербия Деян Станкович
История личных встреч
03.08.2021 Лига чемпионов 3-й квалификационный раунд Црвена Звезда1 : 1Шериф

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