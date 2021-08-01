Свернуть список

Славия - Ференцварош 10 Августа прямая трансляция

Стадион: Эден (Синот Тип) (Прага, Чехия), вместимость: 21000
10 Августа 2021, Вторник. 20:00 МСК. Лига Чемпионов 2021/2022, 3-й раунд
Главный судья: Тобиас Штилер (Гамбург, Германия)
СлавияФеренцварош
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Славия - Ференцварош, который запланирован на 10 августа 2021. Эта встреча пройдет в стране Чехия. Турнир: Лига Чемпионов 2021/22. 3-й квалификационный раунд. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Славия П
Прага, Чехия
Ференцварош
Будапешт, Венгрия
Главные тренеры
Чехия Йиндржих Трпишовски
Чехия Зденек Гоустецки
Австрия Петер Штёгер
История личных встреч
04.08.2021 Лига чемпионов 3-й квалификационный раунд Ференцварош2 : 0Славия П

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle

Похожие новости:

  • Славия - Байер 29.10.2020 прямая трансляция
    Славия - Байер 29.10.2020 прямая трансляция
    Стадион: Эден (Синот Тип) (Прага, Чехия), вместимость: 21000 29 октября 2020, Четверг. 23:00 МСК. Лига Европы, 2-й тур Главный судья: Уильям...
  • Ференцварош - Славия 4 Августа прямая трансляция
    Ференцварош - Славия 4 Августа прямая трансляция
    Стадион: Гроупама Арена (Будапешт , Венгрия), вместимость: 23700 4 Августа 2021, Среда. 21:00 МСК. Лига Чемпионов 2021/2022, 3-й раунд Главный судья:...
  • Славия - Лестер 18.02.2021 прямая трансляция
    Славия - Лестер 18.02.2021 прямая трансляция
    Стадион: Эден (Синот Тип) (Прага, Чехия), вместимость: 21000 18 Февраля 2021, Четверг. 20:55 МСК. Лига Европы, 1/16 Финала Главный судья: Марко Гуида...
  • Славия - Рейнджерс 11 марта прямая трансляция
    Славия - Рейнджерс 11 марта прямая трансляция
    Стадион: Эден (Синот Тип) (Прага, Чехия), вместимость: 21000 11 Марта 2021, Четверг. 20:55 МСК. Лига Европы , 1/8 Финала. Первый матч Главный судья:...
  • Чехия - Бельгия 27 марта прямая трансляция
    Чехия - Бельгия 27 марта прямая трансляция
    Стадион: Эден (Синот Тип) (Прага, Чехия), вместимость: 21000 27 Марта 2021, Суббота. 22:45 МСК. ЧМ-2022 , 2-й тур Главный судья: Уильям Коллам...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2021
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close