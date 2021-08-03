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Шахтер - Генк 10 Августа прямая трансляция

Стадион: НСК Олимпийский (Киев, Украина), вместимость: 70050
10 Августа 2021, Вторник. 20:30 МСК. Лига Чемпионов 2021/2022, 3-й раунд
Главный судья: Бенуа Бастьен (Метц, Франция)
ШахтерГенк
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Шахтер Донецк - Генк, который запланирован на 10 августа 2021. Эта встреча пройдет в стране Украина. Турнир: Лига Чемпионов 2021/22. 3-й квалификационный раунд. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Шахтёр Д
Донецк, Украина
Генк
Генк, Бельгия
Главные тренеры
Италия Роберто де Дзерби
Нидерланды Джон ван ден Бром
История личных встреч
03.08.2021 Лига чемпионов 3-й квалификационный раунд Генк1 : 2Шахтёр Д
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов: «Шахтёр» — «Генк». Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени. В первом матче победил «Шахтёр» — 2:1.

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