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Янг Бойз - Клуж 10 Августа прямая трансляция

Стадион: Стад де Суисс Ванкдорф (Берн, Швейцария), вместимость: 32000
10 Августа 2021, Вторник. 21:30 МСК. Лига Чемпионов 2021/2022, 3-й раунд
Главный судья: Джюнейт Чакыр (Стамбул, Турция)
Янг БойзКлуж
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Янг Бойз - Клуж, который запланирован на 10 августа 2021. Эта встреча пройдет в стране Швейцария. Турнир: Лига Чемпионов 2021/22. 3-й квалификационный раунд. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Янг Бойз
Берн, Швейцария
ЧФР Клуж
Клуж-Напока, Румыния
Главные тренеры
Германия Давид Вагнер
Швейцария Маттео Ванетта
Румыния Мариус Шумудикэ
История личных встреч
03.08.2021 Лига чемпионов 3-й квалификационный раунд ЧФР Клуж1 : 1Янг Бойз
10.12.2020 Лига Европы Группа A. Тур 6 Янг Бойз2 : 1ЧФР Клуж
29.10.2020 Лига Европы Группа A. Тур 2 ЧФР Клуж1 : 1Янг Бойз

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