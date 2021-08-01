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Мидтьюлланн - ПСВ 10 Августа прямая трансляция

Стадион: МСХ Арена (Хернинг, Дания), вместимость: 11800
10 Августа 2021, Вторник. 21:00 МСК. Лига Чемпионов 2021/2022, 3-й раунд
Главный судья: Клеман Тюрпен (Улинс, Франция)
МидтъюлландПСВ
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Мидтьюлланн - ПСВ, который запланирован на 10 августа 2021. Эта встреча пройдет в стране Дания. Турнир: Лига Чемпионов 2021/22. 3-й квалификационный раунд. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Мидтьюлланн
Хернинг, Дания
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
Главные тренеры
Дания Бо Хенриксен
Германия Роджер Шмидт
История личных встреч
03.08.2021 Лига чемпионов 3-й квалификационный раунд ПСВ Эйндховен3 : 0Мидтьюлланн

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