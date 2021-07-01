Свернуть список

Рейнджерс - Мальме 10 Августа прямая трансляция

Стадион: Айброкс (Глазго, Шотландия), вместимость: 51082
10 Августа 2021, Вторник. 22:00 МСК. Лига Чемпионов 2021/2022, 3-й раунд
Главный судья: Славко Винчич (Марибор, Словения)
Куинз Парк РейнджерсМальмё
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Рейнджерс - Мальмё, который запланирован на 10 августа 2021. Эта встреча пройдет в стране Шотландия. Турнир: Лига Чемпионов 2021/22. 3-й квалификационный раунд. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Рейнджерс
Глазго, Шотландия
Мальмё
Мальмё, Швеция
Главные тренеры
Англия Стивен Джеррард
Дания Йон-Даль Томассон
История личных встреч
03.08.2021 Лига чемпионов 3-й квалификационный раунд Мальмё2 : 1Рейнджерс
03.08.2011 Лига чемпионов 3-й квалификационный раунд Мальмё1 : 1Рейнджерс
26.07.2011 Лига чемпионов 3-й квалификационный раунд Рейнджерс0 : 1Мальмё

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle

Похожие новости:

  • Мальмё - Рейнджерс 3 Августа прямая трансляция
    Мальмё - Рейнджерс 3 Августа прямая трансляция
    Стадион: Эледа (Сведбанк) (Мальмё, Швеция), вместимость: 24000 3 Августа 2021, Вторник. 20:00 МСК. Лига Чемпионов 2021/2022, 3-й раунд Главный судья:...
  • Рейнджерс - Славия 18 марта прямая трансляция
    Рейнджерс - Славия 18 марта прямая трансляция
    Стадион: Айброкс (Глазго, Шотландия), вместимость: 51082 18 Марта 2021, Четверг. 23:00 МСК. Лига Европы , 1/8 Финала, Ответный матч Главный судья:...
  • Рейнджерс - Антверпен 25.02.2021 прямая трансляция
    Рейнджерс - Антверпен 25.02.2021 прямая трансляция
    Стадион: Айброкс (Глазго, Шотландия), вместимость: 51082 25 Февраля 2021, Четверг. 20:55 МСК. Лига Европы, 1/16 Финала Ответный матч Главный судья:...
  • АЕЛ - Карабах 5 Августа прямая трансляция
    АЕЛ - Карабах 5 Августа прямая трансляция
    Стадион: АЕК-Арена (Ларнака, Кипр), вместимость: 8000 5 Августа 2021, Четверг. 20:00 МСК. Лига конференций 2021/2022, 3-й раунд Главный судья: Гленн...
  • Рейнджерс - Реал Мадрид 25 июля прямая трансляция
    Рейнджерс - Реал Мадрид 25 июля прямая трансляция
    Стадион: Айброкс (Глазго, Шотландия), вместимость: 51082 25 Июля 2021, Воскресенье. 20:00 МСК. Товарищеский матч 2021...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2021
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close