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Бенфика - Спартак Москва 10 Августа прямая трансляция

Стадион: Да Луш (Лиссабон, Португалия), вместимость: 65647
10 Августа 2021, Вторник. 22:00 МСК. Лига Чемпионов 2021/2022, 3-й раунд
Главный судья: Энтони Тейлор (Уитеншоу, Манчестер, Англия)
БенфикаСпартак М
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Бенфика - Спартак Москва, который запланирован на 10 августа 2021. Эта встреча пройдет в стране Португалия. Турнир: Лига Чемпионов 2021/22. 3-й квалификационный раунд. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Спартак М
Москва, Россия
Главные тренеры
Португалия Жорже Фернанду Пинейру де Жезуз
Португалия Руй Витория
История личных встреч
04.08.2021 Лига чемпионов 3-й квалификационный раунд Спартак М0 : 2Бенфика
07.11.2012 Лига чемпионов Группа G. Тур 4 Бенфика2 : 0Спартак М
23.10.2012 Лига чемпионов Группа G. Тур 3 Спартак М2 : 1Бенфика
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов: «Бенфика» — «Спартак». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени. В первом матче победила «Бенфика» — 2:0.

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