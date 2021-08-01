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Слован - Линкольн 10 Августа прямая трансляция

Стадион: Народны (Тегельне Поле) (Братислава, Словакия), вместимость: 29935
10 Августа 2021, Вторник. 21:30 МСК. Лига Европы 2021/2022, 3-й раунд
Главный судья: Николай Балакин (Киев, Украина)
СлованЛинкольн
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Слован - Линкольн, который запланирован на 10 августа 2021. Эта встреча пройдет в стране Словакия. Турнир: Лига Европы 2021/22. 3-й квалификационный раунд. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Слован Бр
Братислава, Словакия
Линкольн
Гибралтар, Гибралтар
Главные тренеры
Словакия Владимир Вайсс
Англия Майкл Макэлви
История личных встреч
05.08.2021 Лига Европы 3-й квалификационный раунд Линкольн1 : 3Слован Бр

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