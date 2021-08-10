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Флора - Омония 10 Августа прямая трансляция

Стадион: Ле Кок Арена - Лиллекюла (Таллин, Эстония), вместимость: 15000
10 Августа 2021, Вторник. 19:00 МСК. Лига Европы 2021/2022, 3-й раунд
Главный судья: Иван Кружляк (Словакия)
ФлораОмония
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Флора - Омония, который запланирован на 10 августа 2021. Эта встреча пройдет в стране Эстония. Турнир: Лига Европы 2021/22. 3-й квалификационный раунд. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Флора
Таллин, Эстония
Омония
Никосия, Кипр
Главные тренеры
Эстония Юрген Хенн
Норвегия Хеннинг Берг
История личных встреч
05.08.2021 Лига Европы 3-й квалификационный раунд Омония1 : 0Флора

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