Флора - Омония 10 Августа прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Флора - Омония, который запланирован на 10 августа 2021. Эта встреча пройдет в стране Эстония. Турнир: Лига Европы 2021/22. 3-й квалификационный раунд. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|32
|вр
|Матвей Игонен
|25
|зщ
|Кен Калласте
|
83'
|24
|зщ
|Хенрик Пюрг
|27
|зщ
|Михаэл Лиландер
|2
|зщ
|Мяртен Кууск
|8
|пз
|Хенрик Оямаа
|10
|пз
|Мартин Миллер
|
77'
|35
|пз
|Маркус Поом
|
78'
|14
|пз
|Константин Васильев
|11
|нп
|Рауно Саппинен
|20
|нп
|Сергей Зенёв
|9
|нп
|Рауно Аллику
|
77'
|28
|пз
|Маркус Соометс
|
78'
|4
|зщ
|Марко Лукка
|
83'
|40
|вр
|Фабиано
|22
|зщ
|Адам Ланг
|5
|зщ
|Кику
|
81'
|4
|пз
|Абдуллаи Шеку
|21
|пз
|Маринос Ционис
|16
|пз
|Хорди Гомес
|42
|пз
|Миккел Дискеруд
|11
|пз
|Эрик Ботяк
|
52'
|30
|пз
|Николас Панайоту
|75
|нп
|Лойзос Лойзу
|
85'
|80
|нп
|Андроникос Какулис
|
90'
|13
|нп
|Фотис Папулис
|
52'
|6
|пз
|Эктор Юсте
|
81'
|2
|зщ
|Парис Псалтис
|
85'
|81
|нп
|Ангелос Зефки
|
90'
|33
|вр
|Evert Grünvald
|31
|вр
|Карл-Ромет Нымм
|26
|зщ
|Кристо Хуссар
|43
|зщ
|Марккус Сеппик
|23
|пз
|Хенри Вяля
|54
|пз
|Данил Кураксин
|21
|пз
|Rocco Robert Shein
|7
|нп
|Стен Рейнкорт
|74
|вр
|Кацпер Хоразка
|1
|вр
|Костас Панайи
|82
|зщ
|Andreas Evangelou
|83
|пз
|Andreas Asimenos
|8
|пз
|Ияйи Атимвен
|79
|пз
|Андреас Савва
|18
|нп
|Михал Дюриш
|Юрген Хенн
|Хеннинг Берг
|05.08.2021
|Лига Европы
|3-й квалификационный раунд
|1 : 0
Отзывы и комментарии к матчу
Похожие новости:
Стадион: Ле Кок Арена - Лиллекюла (Таллин, Эстония), вместимость: 15000 27 Июля 2021, Вторник. 19:00 МСК. Лига Чемпионов 2021/2022, 2-й тур Главный...
Стадион: ГСП (Никосия, Кипр), вместимость: 22859 5 Августа 2021, Четверг. 19:00 МСК. Лига Европы 2021/2022, 3-й раунд Главный судья: Раду Петреску...
Стадион: Ле Кок Арена - Лиллекюла (Таллин, Эстония), вместимость: 15000 24 Марта 2021, Среда. 22:45 МСК. ЧМ-2022 , 1-й тур Главный судья: Анастасиос...
Стадион: Ле Кок Арена - Лиллекюла (Таллин, Эстония), вместимость: 15000 14 октября 2020, Среда. 21:45 МСК. Лига наций УЕФА, 4-й тур Главный...
Стадион: АЕК-Арена (Ларнака, Кипр), вместимость: 8000 5 Августа 2021, Четверг. 20:00 МСК. Лига конференций 2021/2022, 3-й раунд Главный судья: Гленн...