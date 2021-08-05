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Шахтер Караганда - Колос 10 Августа прямая трансляция

Стадион: Астана-Арена (Нур-Султан, Казахстан), вместимость: 30000
10 Августа 2021, Вторник. 17:00 МСК. Лига Конференций 2021/2022, 3-й раунд
Главный судья: Халис Озкахья (Ялова, Турция)
Шахтёр КргКолос
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Шахтер Караганда - Колос, который запланирован на 10 августа 2021. Эта встреча пройдет в стране Казахстан. Турнир: Лига Конференций 2021/22. 3-й квалификационный раунд. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Шахтёр Крг
Караганда, Казахстан
Колос
Ковалёвка, Украина
Главные тренеры
Россия Магомед Мусаевич Адиев
Казахстан Андрей Юрьевич Финонченко
Украина Руслан Владимирович Костышин
История личных встреч
05.08.2021 Лига конференций 3-й квалификационный раунд Колос0 : 0Шахтёр Крг

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