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Динамо Киев - Минай 11 Августа прямая трансляция смотреть онлайн

Стадион: НСК Олимпийский (Киев, Украина), вместимость: 70050
11 Августа 2021, Среда. 19:30 МСК. Премьер-лига, 1-й тур
Динамо КиевМинай
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Составы команд
Динамо К
Киев
Минай
Минай
Главные тренеры
Румыния Мирча Луческу
Украина Василий Васильевич Кобин
Украина Николай Владимирович Цымбал
История личных встреч
07.03.2021 Украина - Премьер-лига Тур 17 Динамо К3 : 0Минай
26.09.2020 Украина - Премьер-лига Тур 4 Минай0 : 4Динамо К
17.06.2020 Кубок Украины 1/2 финала Минай0 : 2Динамо К
31.10.2018 Кубок Украины 1/8 финала Минай1 : 3Динамо К

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