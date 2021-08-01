Динамо Киев - Минай 11 Августа прямая трансляция смотреть онлайн
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|Мирча Луческу
|Василий Васильевич Кобин
|Николай Владимирович Цымбал
|07.03.2021
|Украина - Премьер-лига
|Тур 17
|3 : 0
|26.09.2020
|Украина - Премьер-лига
|Тур 4
|0 : 4
|17.06.2020
|Кубок Украины
|1/2 финала
|0 : 2
|31.10.2018
|Кубок Украины
|1/8 финала
|1 : 3
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