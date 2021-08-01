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Челси - Вильярреал 11 Августа прямая трансляция

Стадион: Уиндзор Парк (Белфаст, Северная Ирландия), вместимость: 18434
11 августа 2021, среда. 22:00 МСК. Суперкубок УЕФА 2021
Главный судья: Сергей Карасёв (Москва, Россия)
ВаленсияСевилья 
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

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Составы команд
Челси
Лондон, Англия
Вильярреал
Вильярреал, Испания
Главные тренеры
Германия Томас Тухель
Испания Унаи Эмери
Текстовая трансляция
0'
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