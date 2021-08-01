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Лейтон Ориент - Куинз Парк Рейнджерс 11 Августа прямая трансляция

Стадион: Брисбен Роуд - Машрум (Лондон, Англия), вместимость: 9271
11 Августа 2021, Среда. 21:45 МСК. Кубок Англии, 1-й раунд
Главный судья: Крейг Хикс (Англия)
Лейтон ОриентКуинз Парк Рейнджерс
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Составы команд
Лейтон Ориент
Лондон
Куинз Парк Рейнджерс
Лондон
Главные тренеры
Уэльс Кенни Джекетт
Англия Марк Уорбертон

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