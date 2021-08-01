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Алашкерт - Кайрат 12 Августа прямая трансляция

Стадион: Алашкерт (Ереван, Армения), вместимость: 6800
12 Августа 2021, Четверг. 18:00 МСК. Лига Европы 2021/2022, 3-й раунд
Главный судья: Лоуренс Виссер (Бельгия)
АлашкертКайрат
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Составы команд
Алашкерт
Мартуни, Армения
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
Главные тренеры
Россия Александр Витальевич Григорян
Армения Сергей Хачатурович Эрзрумян
Казахстан Кирилл Сергеевич Кекер
История личных встреч
05.08.2021 Лига Европы 3-й квалификационный раунд Кайрат0 : 0Алашкерт
23.07.2015 Лига Европы 2-й квалификационный раунд Алашкерт2 : 1Кайрат
16.07.2015 Лига Европы 2-й квалификационный раунд Кайрат3 : 0Алашкерт

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