Алашкерт - Кайрат 12 Августа прямая трансляция
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|Александр Витальевич Григорян
|Сергей Хачатурович Эрзрумян
|Кирилл Сергеевич Кекер
|05.08.2021
|Лига Европы
|3-й квалификационный раунд
|0 : 0
|23.07.2015
|Лига Европы
|2-й квалификационный раунд
|2 : 1
|16.07.2015
|Лига Европы
|2-й квалификационный раунд
|3 : 0
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