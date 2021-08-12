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ХИК - Нефтчи 12 Августа прямая трансляция

Стадион: Телиа 5G-Арена (Хельсинки, Финляндия), вместимость: 10770
12 Августа 2021, Четверг. 19:00 МСК. Лига Европы 2021/2022, 3-й раунд
Главный судья: Дениз Айтекин (Оберасбах, Германия)
ХикНефтчи
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Составы команд
ХИК
Хельсинки, Финляндия
Нефтчи
Баку, Азербайджан
Главные тренеры
Финляндия Тони Коскела
Азербайджан Самир Рамазан оглы Аббасов
История личных встреч
03.08.2021 Лига Европы 3-й квалификационный раунд Нефтчи2 : 2ХИК

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