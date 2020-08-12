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Жальгирис - Мура 12 Августа прямая трансляция

Стадион: LFF - Ветра (Вильнюс, Литва), вместимость: 5900
12 Августа 2021, Четверг. 20:00 МСК. Лига Европы 2021/2022, 3-й раунд
Главный судья: Бартош Франковски (Торунь, Польша)
ЖальгирисМура
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Составы команд
Жальгирис
Вильнюс, Литва
Мура
Мурска-Собота, Словения
Главные тренеры
Казахстан Владимир Николаевич Чебурин
Словения Анте Шимундза
История личных встреч
05.08.2021 Лига Европы 3-й квалификационный раунд Мура0 : 0Жальгирис

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