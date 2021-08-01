Свернуть список

Анортосис - Рапид 12 Августа прямая трансляция

Стадион: Антонис Пападопулос (Ларнака, Кипр), вместимость: 9782
12 Августа 2021, Четверг. 20:00 МСК. Лига Европы 2021/2022, 3-й раунд
Главный судья: Александр Ставрев (Скопье, Северная Македония)
АнортосисРапид
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Где смотреть прямую трансляцию Anorthosis vs Rapid?

Стрим Анортосис - Рапид в прямом эфире на GOOOOL.TV. Смотрите онлайн откуда угодно и бесплатно. Никакой регистрации или кредитной карты не требуется.

Мы предлагаем вам лучшие прямые трансляции для просмотра Лиги Европы в HD. Наслаждайтесь матчем между Anorthosis vs Rapid, который состоится в Кипр, 12 августа 2021 года в 20:00 (UTC+3).

Бесплатный футбол 24/7 на вашем компьютере или мобильном телефоне. Высококачественные трансляции Лиги Европы УЕФА, безопасные и бесплатные.

Здесь вы найдете несколько ссылок для доступа к матчу Anorthosis vs Rapid в прямом эфире с различным качеством.

Смотрите матч Anorthosis vs Rapid в прямом эфире и бесплатно.

Эта прямая трансляция Anorthosis vs Rapid доступна на всех мобильных устройствах, планшетах, Smart TV, ПК или Mac.

Матч Анортосис - Рапид сегодня. На этом сайте вы сможете легко и без задержек смотреть трансляции матчей. Неважно, где вы находитесь, наши трансляции футбола доступны по всему миру. Никогда больше не пропустите матч Лига Европы УЕФА!

Составы команд
Анортосис
Фамагуста, Кипр
Рапид В
Вена, Австрия
Главные тренеры
Грузия Темури Кецбая
Австрия Дитмар Кюбауэр
История личных встреч
05.08.2021 Лига Европы 3-й квалификационный раунд Рапид В3 : 0Анортосис
06.08.2008 Лига чемпионов 2-й квалификационный раунд Рапид В3 : 1Анортосис
30.07.2008 Лига чемпионов 2-й квалификационный раунд Анортосис3 : 0Рапид В

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle

Похожие новости:

  • АЕЛ - Карабах 5 Августа прямая трансляция
    АЕЛ - Карабах 5 Августа прямая трансляция
    Стадион: АЕК-Арена (Ларнака, Кипр), вместимость: 8000 5 Августа 2021, Четверг. 20:00 МСК. Лига конференций 2021/2022, 3-й раунд Главный судья: Гленн...
  • Рапид - Анортосис 5 Августа прямая трансляция
    Рапид - Анортосис 5 Августа прямая трансляция
    Стадион: Альянц (Вена, Австрия), вместимость: 28600 5 Августа 2021, Четверг. 21:30 МСК. Лига Европы 2021/2022, 3-й раунд Главный судья: Маурицио...
  • Кипр - Словакия 24 марта прямая трансляция
    Кипр - Словакия 24 марта прямая трансляция
    Стадион: ГСП (Никосия, Кипр), вместимость: 22859 24 Марта 2021, Среда. 22:45 МСК. ЧМ-2022 , 1-й тур Главный судья: Александр Ставрев (Скопье,...
  • Лачи - Андерлехт 5 Августа прямая трансляция
    Лачи - Андерлехт 5 Августа прямая трансляция
    Стадион: Эльбасан Арена (Ружди Бижута) (Эльбасан, Албания), вместимость: 13000 5 Августа 2021, Четверг. 20:00 МСК. Лига конференций 2021/2022, 3-й...
  • Омония - Флора 5 Августа прямая трансляция
    Омония - Флора 5 Августа прямая трансляция
    Стадион: ГСП (Никосия, Кипр), вместимость: 22859 5 Августа 2021, Четверг. 19:00 МСК. Лига Европы 2021/2022, 3-й раунд Главный судья: Раду Петреску...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2021
    Спорт
    Информация
    Чемпионаты
    Кубки
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close