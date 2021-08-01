Анортосис - Рапид 12 Августа прямая трансляция
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|Темури Кецбая
|Дитмар Кюбауэр
|05.08.2021
|Лига Европы
|3-й квалификационный раунд
|3 : 0
|06.08.2008
|Лига чемпионов
|2-й квалификационный раунд
|3 : 1
|30.07.2008
|Лига чемпионов
|2-й квалификационный раунд
|3 : 0
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