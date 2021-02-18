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Сент-Джонстон - Галатасарай 12 Августа прямая трансляция

Стадион: Макдиармид Парк (Перт, Шотландия), вместимость: 10673
12 Августа 2021, Четверг. 21:00 МСК. Лига Европы 2021/2022, 3-й раунд
Главный судья: Андрис Трейманис (Кулдига, Латвия)
Сент-ДжонстонГалатасарай
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Составы команд
Сент-Джонстон
Перт, Шотландия
Галатасарай
Стамбул, Турция
Главные тренеры
Шотландия Каллум Иан Дэвидсон
Турция Фатих Терим
История личных встреч
05.08.2021 Лига Европы 3-й квалификационный раунд Галатасарай1 : 1Сент-Джонстон

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