Сент-Джонстон - Галатасарай 12 Августа прямая трансляция
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|Каллум Иан Дэвидсон
|Фатих Терим
|05.08.2021
|Лига Европы
|3-й квалификационный раунд
|1 : 1
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