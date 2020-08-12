Селтик - Яблонец 12 Августа прямая трансляция
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|Ангелос Постекоглу
|Петр Рада
|05.08.2021
|Лига Европы
|3-й квалификационный раунд
|2 : 4
Отзывы и комментарии к матчу
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