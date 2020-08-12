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Селтик - Яблонец 12 Августа прямая трансляция

Стадион: Селтик Парк (Глазго, Шотландия), вместимость: 60832
12 Августа 2021, Четверг. 21:45 МСК. Лига Европы 2021/2022, 3-й раунд
Главный судья: Даниэль Зиберт (Берлин, Германия)
СелтикЯблонец
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Составы команд
Селтик
Глазго, Шотландия
Яблонец
Яблонец-над-Нисой, Чехия
Главные тренеры
Австралия Ангелос Постекоглу
Чехия Петр Рада
История личных встреч
05.08.2021 Лига Европы 3-й квалификационный раунд Яблонец2 : 4Селтик

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