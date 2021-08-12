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Астана - КуПС 12 Августа прямая трансляция

Стадион: Астана-Арена (Нур-Султан, Казахстан), вместимость: 30000
12 Августа 2021, Четверг. 16:00 МСК. Лига Конференций 2021/2022, 3-й раунд
Главный судья: Никола Дабанович (Черногория)
АстанаКуПС
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Составы команд
Астана
Нур-Султан, Казахстан
КуПС
Куопио, Финляндия
Главные тренеры
Россия Андрей Валерьевич Тихонов
Финляндия Симо Валакари
История личных встреч
05.08.2021 Лига конференций 3-й квалификационный раунд КуПС1 : 1Астана

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