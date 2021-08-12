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Карабах - АЕЛ 12 Августа прямая трансляция

Стадион: Тофик Бахрамов (Баку, Азербайджан), вместимость: 31400
12 Августа 2021, Четверг. 19:00 МСК. Лига Конференций 2021/2022, 3-й раунд
Главный судья: Кристо Тохвер (Эстония)
КарабахАЕЛ
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Составы команд
Карабах
Агдам, Азербайджан
АЕЛ
Лимасол, Кипр
Главные тренеры
Азербайджан Гурбан Гурбанов
Босния и Герцеговина Душан Керкез
История личных встреч
05.08.2021 Лига конференций 3-й квалификационный раунд АЕЛ1 : 1Карабах

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