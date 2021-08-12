Рубин - Ракув 12 Августа прямая трансляция
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|Леонид Викторович Слуцкий
|Марек Папшун
|05.08.2021
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд
|0 : 0
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