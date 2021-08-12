Свернуть список

Рубин - Ракув 12 Августа прямая трансляция

Стадион: Ак Барс Арена (Казань Арена) (Казань, Россия), вместимость: 45379
12 Августа 2021, Четверг. 19:00 МСК. Лига Конференций 2021/2022, 3-й раунд
Главный судья: Томаш Богнар (Венгрия)
РубинРакув
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Где смотреть прямую трансляцию Rubin vs Rakow?

Стрим Рубин - Ракув в прямом эфире на GOOOOL.TV. Смотрите онлайн откуда угодно и бесплатно. Никакой регистрации или кредитной карты не требуется.

Мы предлагаем вам лучшие прямые трансляции для просмотра Лиги Конференций в HD. Наслаждайтесь матчем между Rubin vs Rakow, который состоится в Россия, 12 августа 2021 года в 19:00 (UTC+3).

Бесплатный футбол 24/7 на вашем компьютере или мобильном телефоне. Высококачественные трансляции Лиги Конференций УЕФА, безопасные и бесплатные.

Здесь вы найдете несколько ссылок для доступа к матчу Rubin - Rakow в прямом эфире с различным качеством.

Смотрите матч Rubin vs Rakow в прямом эфире и бесплатно.

Эта прямая трансляция Rubin vs Rakow доступна на всех мобильных устройствах, планшетах, Smart TV, ПК или Mac.

Матч Рубин - Ракув сегодня. На этом сайте вы сможете легко и без задержек смотреть трансляции матчей. Неважно, где вы находитесь, наши трансляции футбола доступны по всему миру. Никогда больше не пропустите матч Лига Конференций УЕФА!

Составы команд
Рубин
Казань, Россия
Ракув
Ченстохова, Польша
Главные тренеры
Россия Леонид Викторович Слуцкий
Польша Марек Папшун
История личных встреч
05.08.2021 Лига конференций 3-й квалификационный раунд Ракув0 : 0Рубин
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги конференций: «Рубин» — «Ракув». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени. В первом матче была зафиксирована ничья — 0:0.

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle

Похожие новости:

  • АЕЛ - Карабах 5 Августа прямая трансляция
    АЕЛ - Карабах 5 Августа прямая трансляция
    Стадион: АЕК-Арена (Ларнака, Кипр), вместимость: 8000 5 Августа 2021, Четверг. 20:00 МСК. Лига конференций 2021/2022, 3-й раунд Главный судья: Гленн...
  • Рубин - Раннерс | 3-й кв.раунд | краткий видеообзор матча
    Рубин - Раннерс | 3-й кв.раунд | краткий видеообзор матча
    08 августа 2013 | Лига Европы...
  • Рубин - ЦСКА | 4-й тур | краткий видеообзор матча
    Рубин - ЦСКА | 4-й тур | краткий видеообзор матча
    04 августа 2013 | 4-й тур РФПЛ...
  • Газон за 6 млн долларов на стадионе «Казань-Арена» пришел в негодность
    Газон за 6 млн долларов на стадионе «Казань-Арена» пришел в негодность
    На днях стало известно о том, что газон на стадионе казанского «Рубина» пришел в негодность. Специалисты считают, что трава, которая была...
  • Ракув - Рубин (05.08.2021) | Лига конференций 2021/2022
    Ракув - Рубин (05.08.2021) | Лига конференций 2021/2022
    5 Августа 2021
    Футбол - Лига конференций...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2021
    Спорт
    Информация
    Чемпионаты
    Кубки
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close