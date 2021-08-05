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Партизан - Сочи 12 Августа прямая трансляция

Стадион: Партизан (Белград, Сербия), вместимость: 32710
12 Августа 2021, Четверг. 22:00 МСК. Лига Конференций 2021/2022, 3-й раунд
Главный судья: Якоб Кехлет (Дания)
ПартизанДинамо М
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

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Составы команд
Партизан
Белград, Сербия
Сочи
Сочи, Россия
Главные тренеры
Сербия Александар Станоевич
Россия Владимир Валентинович Федотов
История личных встреч
05.08.2021 Лига конференций 3-й квалификационный раунд Сочи1 : 1Партизан
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги конференций: «Партизан» — «Сочи». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени. В первом матче была зафиксирована ничья — 1:1.

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