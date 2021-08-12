Жилина - Тобол 12 Августа прямая трансляция
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|Павол Станё
|Григорий Константинович Бабаян
|Александр Васильевич Москаленко
|05.08.2021
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд
|0 : 1
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