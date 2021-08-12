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Жилина - Тобол 12 Августа прямая трансляция

Стадион: Под Дубнём (Жилина, Словакия), вместимость: 11181
12 Августа 2021, Четверг. 19:45 МСК. Лига Конференций 2021/2022, 3-й раунд
Главный судья: Джон Битон (Стратклайд, Шотландия)
ЖилинаТобол
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Составы команд
Жилина
Жилина, Словакия
Тобол
Костанай, Казахстан
Главные тренеры
Словакия Павол Станё
Казахстан Григорий Константинович Бабаян
Казахстан Александр Васильевич Москаленко
История личных встреч
05.08.2021 Лига конференций 3-й квалификационный раунд Тобол0 : 1Жилина

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