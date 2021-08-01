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Шахтёр - Металлист 13 Августа прямая трансляция

Стадион: НСК Олимпийский (Киев, Украина), вместимость: 70050
13 Августа 2021, Пятница. 19:30 МСК. Премьер-лига, 4-й тур
ШахтерМеталлист
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Составы команд
Шахтёр Д
Донецк
Металлист 1925
Харьков
Главные тренеры
Италия Роберто де Дзерби
Украина Валерий Сергеевич Кривенцов

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