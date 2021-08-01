Свернуть список

Шахтёр - Металлист 1925 13 Августа прямая трансляция

Стадион: НСК Олимпийский (Киев, Украина), вместимость: 70050
13 Августа 2021, Пятница. 19:30 МСК. Премьер-лига, 4-й тур
ШахтерМеталлист
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Где смотреть прямую трансляцию Шахтёр - Металлист 1925?

Стрим Шахтёр - Металлист в прямом эфире на GOOOOL.TV. Смотрите онлайн откуда угодно и бесплатно. Никакой регистрации или кредитной карты не требуется.

Мы предлагаем вам лучшие прямые трансляции для просмотра Чемпионата Украины в HD. Наслаждайтесь матчем между Shahtar vs Metallist 1925, который состоится в Украина, 13 августа 2021 года в 19:30 (UTC+3).

Бесплатный футбол 24/7 на вашем компьютере или мобильном телефоне. Высококачественные трансляции Украинской Премьер Лиги, безопасные и бесплатные.

Здесь вы найдете несколько ссылок для доступа к матчу Shahtar vs Metallist 1925 в прямом эфире с различным качеством.

Смотрите матч Shahtar vs Metallist 1925 в прямом эфире и бесплатно.

Эта прямая трансляция Shahtar vs Metallist 1925 доступна на всех мобильных устройствах, планшетах, Smart TV, ПК или Mac.

Матч Шахтёр - Металлист 1925 сегодня. На этом сайте вы сможете легко и без задержек смотреть трансляции матчей. Неважно, где вы находитесь, наши трансляции футбола доступны по всему миру. Никогда больше не пропустите матч Чемпионата Украины!

Составы команд
Шахтёр Д
Донецк
Металлист 1925
Харьков
81УкраинаврАнатолий Трубин
31Бразилиязщ Исмаили
46'
5Бразилиязщ Марлон
4УкраиназщСергей Кривцов
2Бразилиязщ Додо
14Бразилияпз Тете
6УкраинапзТарас Степаненко
7Бразилияпз Майкон
54'
25УкраинапзГеоргий Судаков
46'
19ИзраильпзМанор Соломон
23Буркина-ФасонпЛассина Траоре
22УкраиназщНиколай Матвиенко
46'
21БразилияпзАлан Патрик
46'
8БразилияпзМаркос Антонио
54'
1УкраинаврДенис Сидоренко
3УкраиназщЕвгений Ткачук
5УкраиназщВиталий Ермаков
70Бразилияпз Фабинью
28УкраинапзАртём Габелок
11УкраинапзАндрей Ременюк
32УкраинапзОлег Голодюк
9УкраинапзЮрий Батюшин
17УкраинапзЕвгений Протасов
13УкраинапзАртур Западня
23УкраинапзМихаил Шершень
Запасные
30УкраинаврАндрей Пятов
26УкраиназщЕфим Конопля
44УкраиназщВиктор Корниенко
11Украинапз Марлос
70УкраинапзЕвгений Коноплянка
45УкраинанпДаниил Сикан
35УкраинаврДенис Шелихов
4УкраиназщИван Коваленко
55Босния и ГерцеговиназщАмар Квакич
21УкраинапзСергей Ченбай
27УкраинапзДмитрий Кравченко
77УкраинапзАнтон Савин
94УкраинапзМаксим Задерака
33БразилиянпMarlyson Conceição Oliveira
22УкраинанпВладислав Дмитренко
Главные тренеры
ИталияРоберто де Дзерби
УкраинаВалерий Сергеевич Кривенцов

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle

Похожие новости:

  • Шахтёр - Александрия 7 Августа прямая трансляция
    Шахтёр - Александрия 7 Августа прямая трансляция
    Стадион: НСК Олимпийский (Киев, Украина), вместимость: 70050 7 Августа 2021, Суббота. 19:30 МСК. Премьер-лига, 3-й тур Главный судья: Владимир...
  • Шахтер - Колос 21.08.2020 прямая трансляция
    Шахтер - Колос 21.08.2020 прямая трансляция
    Стадион: НСК Олимпийский (Киев, Украина), вместимость: 70050 21 августа 2020, пятница. 19:00 МСК. Премьер Лига. 1-й тур...
  • Шахтёр - Мариуполь 30.10.2020 прямая трансляция
    Шахтёр - Мариуполь 30.10.2020 прямая трансляция
    Стадион: НСК Олимпийский (Киев, Украина), вместимость: 70050 30 октября 2020, Пятница. 20:00 МСК. УПЛ, 8-й тур...
  • Динамо Киев - Верес 1 августа прямая трансляция
    Динамо Киев - Верес 1 августа прямая трансляция
    Стадион: НСК Олимпийский (Киев, Украина), вместимость: 70050 1 Августа 2021, Воскресенье. 19:30 МСК. Премьер-лига, 2-й тур Главный судья: Денис...
  • Мариуполь - Шахтёр 10 апреля прямая трансляция
    Мариуполь - Шахтёр 10 апреля прямая трансляция
    Стадион: НСК Олимпийский (Киев, Украина), вместимость: 70050 10 Апреля 2021, Суббота. 14:00 МСК. Премьер-лига , 21-й тур Главный судья: Анатолий...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2021
    Спорт
    Информация
    Чемпионаты
    Кубки
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close