Шахтёр - Металлист 1925 13 Августа прямая трансляция
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|Анатолий Трубин
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|Михаил Шершень
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|Андрей Пятов
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|Ефим Конопля
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|зщ
|Виктор Корниенко
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|Марлос
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|пз
|Евгений Коноплянка
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|Даниил Сикан
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|вр
|Денис Шелихов
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|зщ
|Иван Коваленко
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|Амар Квакич
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|Сергей Ченбай
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|Дмитрий Кравченко
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|Антон Савин
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|пз
|Максим Задерака
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|Marlyson Conceição Oliveira
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|Владислав Дмитренко
|Роберто де Дзерби
|Валерий Сергеевич Кривенцов
Отзывы и комментарии к матчу
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