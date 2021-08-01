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Валенсия - Хетафе 13 Августа прямая трансляция

Стадион: Месталья (Валенсия, Испания), вместимость: 55000
13 Августа 2021, Пятница. 22:00 МСК. Ла Лига, 1-й тур
Главный судья: Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания)
ВаленсияХетафе
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

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Составы команд
Валенсия
Валенсия
Хетафе
Хетафе
Главные тренеры
Испания Воро
Испания Хосе Бордалас
Испания Мичель Гонсалес
История личных встреч
27.02.2021 Испания - Примера Тур 25 Хетафе3 : 0Валенсия
01.11.2020 Испания - Примера Тур 8 Валенсия2 : 2Хетафе
08.02.2020 Испания - Примера Тур 23 Хетафе3 : 0Валенсия
25.09.2019 Испания - Примера Тур 6 Валенсия3 : 3Хетафе
17.03.2019 Испания - Примера Тур 28 Валенсия0 : 0Хетафе
29.01.2019 Кубок Испании 1/4 финала Валенсия3 : 1Хетафе
22.01.2019 Кубок Испании 1/4 финала Хетафе1 : 0Валенсия
10.11.2018 Испания - Примера Тур 12 Хетафе0 : 1Валенсия
18.04.2018 Испания - Примера Тур 33 Валенсия1 : 2Хетафе
03.12.2017 Испания - Примера Тур 14 Хетафе1 : 0Валенсия
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура Примеры: «Валенсия» — «Хетафе». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.

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