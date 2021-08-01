Валенсия - Хетафе 13 Августа прямая трансляция
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|Воро
|Хосе Бордалас
|Мичель Гонсалес
|27.02.2021
|Испания - Примера
|Тур 25
|3 : 0
|01.11.2020
|Испания - Примера
|Тур 8
|2 : 2
|08.02.2020
|Испания - Примера
|Тур 23
|3 : 0
|25.09.2019
|Испания - Примера
|Тур 6
|3 : 3
|17.03.2019
|Испания - Примера
|Тур 28
|0 : 0
|29.01.2019
|Кубок Испании
|1/4 финала
|3 : 1
|22.01.2019
|Кубок Испании
|1/4 финала
|1 : 0
|10.11.2018
|Испания - Примера
|Тур 12
|0 : 1
|18.04.2018
|Испания - Примера
|Тур 33
|1 : 2
|03.12.2017
|Испания - Примера
|Тур 14
|1 : 0
Отзывы и комментарии к матчу
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