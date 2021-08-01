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Лорьян - Монако 13 Августа прямая трансляция

Стадион: Ив Алленма - Ле Мустуар (Лорьян, Франция), вместимость: 19010
13 Августа 2021, Пятница. 22:00 МСК. Лига 1, 2-й тур
Главный судья: Хаким Бен Эль-Хадж (Франция)
ЛорьянМонако
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Составы команд
Лорьян
Лорьян
Монако
Монако
Главные тренеры
ФранцияКристоф Пеллиссье
ХорватияНико Ковач
История личных встреч
14.02.2021 Франция - Лига 1 Тур 25 Монако2 : 2Лорьян
06.01.2021 Франция - Лига 1 Тур 18 Лорьян2 : 5Монако
19.12.2018 Франция - Кубок лиги 1/8 финала Монако1 : 0Лорьян
22.01.2017 Франция - Лига 1 Тур 21 Монако4 : 0Лорьян
18.11.2016 Франция - Лига 1 Тур 13 Лорьян0 : 3Монако
17.01.2016 Франция - Лига 1 Тур 21 Лорьян0 : 2Монако
20.09.2015 Франция - Лига 1 Тур 6 Монако2 : 3Лорьян
23.05.2015 Франция - Лига 1 Тур 38 Лорьян0 : 1Монако
10.08.2014 Франция - Лига 1 Тур 1 Монако1 : 2Лорьян
01.02.2014 Франция - Лига 1 Тур 23 Лорьян2 : 2Монако

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