Лорьян - Монако 13 Августа прямая трансляция
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|Кристоф Пеллиссье
|Нико Ковач
|14.02.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 25
|2 : 2
|06.01.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 18
|2 : 5
|19.12.2018
|Франция - Кубок лиги
|1/8 финала
|1 : 0
|22.01.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 21
|4 : 0
|18.11.2016
|Франция - Лига 1
|Тур 13
|0 : 3
|17.01.2016
|Франция - Лига 1
|Тур 21
|0 : 2
|20.09.2015
|Франция - Лига 1
|Тур 6
|2 : 3
|23.05.2015
|Франция - Лига 1
|Тур 38
|0 : 1
|10.08.2014
|Франция - Лига 1
|Тур 1
|1 : 2
|01.02.2014
|Франция - Лига 1
|Тур 23
|2 : 2
Отзывы и комментарии к матчу
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