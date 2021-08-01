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Боруссия М - Бавария 13 Августа прямая трансляция

Стадион: Боруссия-Парк (Мёнхенгладбах, Германия), вместимость: 54057
13 Августа 2021, Пятница. 21:30 МСК. Бундеслига, 2-й тур
Главный судья: Марко Фриц (Корб, Германия)
Боруссия МБавария
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Составы команд
Боруссия М
Мёнхенгладбах
Бавария
Мюнхен
1ШвейцарияврЯн Зоммер
29СШАзщДжозеф Скалли
30ШвейцариязщНико Эльведи
28ГерманиязщМаттиас Гинтер
18АвстриязщШтефан Лайнер
32ГерманияпзФлориан Нойхаус
6ГерманияпзКристоф Крамер
11АвстрияпзХаннес Вольф
13ГерманияпзЛарс Штиндль
7ГерманиянпПатрик Херрман
14ФранциянпАлассан Плеа
1ГерманияврМануэль Нойер
2ФранциязщДеотшанкюль Юпамекано
44ГерманиязщЙосип Штанишич
19КанадазщАльфонсо Дэвис
4ГерманиязщНиклас Зюле
8ГерманияпзЛеон Горецка
6ГерманияпзЙозуа Киммих
9ПольшанпРоберт Левандовски
7ГерманиянпСерж Гнабри
25ГерманиянпТомас Мюллер
10ГерманиянпЛерой Зане
Запасные
21ГерманияврТобиас Зиппель
15ГерманиязщЛуис Байер
24ГерманиязщТони Янчке
20ГерманиязщЛука Нец
22СловакияпзЛасло Бенеш
23ГерманияпзЙонас Хофман
10ФранциянпМарку Тюрам
37АнглиянпКинан Беннеттс
34ИрландиянпКонор Носс
26ГерманияврСвен Ульрайх
23ФранциязщТанги Куасси
3АнглиязщОмар Ричардс
15СШАзщКрис Ричардс
20ГвинеязщБуна Сарр
17ФранцияпзМикаэль Кюизанс
42ГерманияпзДжамал Мусиала
13КамеруннпЭрик Шупо-Мотинг
11ФранциянпКингсли Коман
Главные тренеры
ГерманияМарко Розе
АвстрияАдольф Хюттер
ГерманияХанс-Дитер Флик
ГерманияЮлиан Нагельсман
История личных встреч
28.07.2021 Товарищеские матчи (клубы) Товарищеские матчи Бавария0 : 2Боруссия М
08.05.2021 Германия - Бундеслига Тур 32 Бавария6 : 0Боруссия М
08.01.2021 Германия - Бундеслига Тур 15 Боруссия М3 : 2Бавария
13.06.2020 Германия - Бундеслига Тур 31 Бавария2 : 1Боруссия М
07.12.2019 Германия - Бундеслига Тур 14 Боруссия М2 : 1Бавария
02.03.2019 Германия - Бундеслига Тур 24 Боруссия М1 : 5Бавария
06.10.2018 Германия - Бундеслига Тур 7 Бавария0 : 3Боруссия М
14.04.2018 Германия - Бундеслига Тур 30 Бавария5 : 1Боруссия М
25.11.2017 Германия - Бундеслига Тур 13 Боруссия М2 : 1Бавария
19.03.2017 Германия - Бундеслига Тур 25 Боруссия М0 : 1Бавария

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