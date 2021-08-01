Боруссия М - Бавария 13 Августа прямая трансляция
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|1
|вр
|Ян Зоммер
|29
|зщ
|Джозеф Скалли
|30
|зщ
|Нико Эльведи
|28
|зщ
|Маттиас Гинтер
|18
|зщ
|Штефан Лайнер
|32
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|Флориан Нойхаус
|6
|пз
|Кристоф Крамер
|11
|пз
|Ханнес Вольф
|13
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|Ларс Штиндль
|7
|нп
|Патрик Херрман
|14
|нп
|Алассан Плеа
|1
|вр
|Мануэль Нойер
|2
|зщ
|Деотшанкюль Юпамекано
|44
|зщ
|Йосип Штанишич
|19
|зщ
|Альфонсо Дэвис
|4
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|Никлас Зюле
|8
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|Леон Горецка
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|Йозуа Киммих
|9
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|Роберт Левандовски
|7
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|Серж Гнабри
|25
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|Томас Мюллер
|10
|нп
|Лерой Зане
|21
|вр
|Тобиас Зиппель
|15
|зщ
|Луис Байер
|24
|зщ
|Тони Янчке
|20
|зщ
|Лука Нец
|22
|пз
|Ласло Бенеш
|23
|пз
|Йонас Хофман
|10
|нп
|Марку Тюрам
|37
|нп
|Кинан Беннеттс
|34
|нп
|Конор Носс
|26
|вр
|Свен Ульрайх
|23
|зщ
|Танги Куасси
|3
|зщ
|Омар Ричардс
|15
|зщ
|Крис Ричардс
|20
|зщ
|Буна Сарр
|17
|пз
|Микаэль Кюизанс
|42
|пз
|Джамал Мусиала
|13
|нп
|Эрик Шупо-Мотинг
|11
|нп
|Кингсли Коман
|Марко Розе
|Адольф Хюттер
|Ханс-Дитер Флик
|Юлиан Нагельсман
|28.07.2021
|Товарищеские матчи (клубы)
|Товарищеские матчи
|0 : 2
|08.05.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 32
|6 : 0
|08.01.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 15
|3 : 2
|13.06.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 31
|2 : 1
|07.12.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 14
|2 : 1
|02.03.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 24
|1 : 5
|06.10.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 7
|0 : 3
|14.04.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 30
|5 : 1
|25.11.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 13
|2 : 1
|19.03.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 25
|0 : 1
Отзывы и комментарии к матчу
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