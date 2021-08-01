Боруссия М - Бавария 13 Августа прямая трансляция
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|Марко Розе
|Адольф Хюттер
|Ханс-Дитер Флик
|Юлиан Нагельсман
|28.07.2021
|Товарищеские матчи (клубы)
|Товарищеские матчи
|0 : 2
|08.05.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 32
|6 : 0
|08.01.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 15
|3 : 2
|13.06.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 31
|2 : 1
|07.12.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 14
|2 : 1
|02.03.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 24
|1 : 5
|06.10.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 7
|0 : 3
|14.04.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 30
|5 : 1
|25.11.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 13
|2 : 1
|19.03.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 25
|0 : 1
Отзывы и комментарии к матчу
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