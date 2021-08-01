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Боруссия М - Бавария 13 Августа прямая трансляция

Стадион: Боруссия-Парк (Мёнхенгладбах, Германия), вместимость: 54057
13 Августа 2021, Пятница. 21:30 МСК. Бундеслига, 2-й тур
Боруссия МБавария
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Составы команд
Боруссия М
Мёнхенгладбах
Бавария
Мюнхен
Главные тренеры
Германия Марко Розе
Австрия Адольф Хюттер
Германия Ханс-Дитер Флик
Германия Юлиан Нагельсман
История личных встреч
28.07.2021 Товарищеские матчи (клубы) Товарищеские матчи Бавария0 : 2Боруссия М
08.05.2021 Германия - Бундеслига Тур 32 Бавария6 : 0Боруссия М
08.01.2021 Германия - Бундеслига Тур 15 Боруссия М3 : 2Бавария
13.06.2020 Германия - Бундеслига Тур 31 Бавария2 : 1Боруссия М
07.12.2019 Германия - Бундеслига Тур 14 Боруссия М2 : 1Бавария
02.03.2019 Германия - Бундеслига Тур 24 Боруссия М1 : 5Бавария
06.10.2018 Германия - Бундеслига Тур 7 Бавария0 : 3Боруссия М
14.04.2018 Германия - Бундеслига Тур 30 Бавария5 : 1Боруссия М
25.11.2017 Германия - Бундеслига Тур 13 Боруссия М2 : 1Бавария
19.03.2017 Германия - Бундеслига Тур 25 Боруссия М0 : 1Бавария

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