Нижний Новгород - Уфа 14 Августа прямая трансляция
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|Александр Анатольевич Кержаков
|Алексей Борисович Стукалов
|26.09.2018
|Кубок России
|1/16 финала
|0 : 0 5 : 3
|21.09.2017
|Кубок России
|1/16 финала
|1 : 1 4 : 1
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