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Нижний Новгород - Уфа 14 Августа прямая трансляция

Стадион: Нижний Новгород (Нижний Новгород, Россия), вместимость: 44899
14 Августа 2021, Суббота. 17:30 МСК. РПЛ, 4-й тур
Главный судья: Василий Казарцев (Санкт-Петербург, Россия)
Нижний НовгородУфа
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

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Составы команд
Нижний Новгород
Нижний Новгород
Уфа
Уфа
Главные тренеры
Россия Александр Анатольевич Кержаков
Россия Алексей Борисович Стукалов
История личных встреч
26.09.2018 Кубок России 1/16 финала Нижний Новгород0 : 0 5 : 3Уфа
21.09.2017 Кубок России 1/16 финала Нижний Новгород1 : 1 4 : 1Уфа
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча четвёртого тура РПЛ: «Нижний Новгород» — «Уфа». Начало встречи запланировано на 17:30 по московскому времени.

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