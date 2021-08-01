Свернуть список

Спартак Москва - Урал 14 Августа прямая трансляция

Стадион: Открытие Арена (Москва, Россия), вместимость: 45360
14 Августа 2021, Суббота. 17:30 МСК. РПЛ, 4-й тур
Главный судья: Евгений Кукуляк (Калуга, Россия)
Спартак МУрал
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Где смотреть прямую трансляцию Спартак Москва - Урал?

Стрим Спартак Москва - Урал в прямом эфире на GOOOOL.TV. Смотрите онлайн откуда угодно и бесплатно. Никакой регистрации или кредитной карты не требуется.

Мы предлагаем вам лучшие прямые трансляции для просмотра Чемпионата России в HD. Наслаждайтесь матчем между Спартак Москва - Урал, который состоится в России, 14 августа 2021 года в 17:30 (UTC+3).

Бесплатный футбол 24/7 на вашем компьютере или мобильном телефоне. Высококачественные трансляции российской Премьер Лиги, безопасные и бесплатные.

Здесь вы найдете несколько ссылок для доступа к матчу Спартак Москва - Урал в прямом эфире с различным качеством.

Смотрите матч Спартак Москва - Урал в прямом эфире и бесплатно.

Эта прямая трансляция Спартак Москва - Урал доступна на всех мобильных устройствах, планшетах, Smart TV, ПК или Mac.

Матч Спартак Москва - Урал сегодня. На этом сайте вы сможете легко и без задержек смотреть трансляции матчей. Неважно, где вы находитесь, наши трансляции футбола доступны по всему миру. Никогда больше не пропустите матч Чемпионата России!

Составы команд
Спартак М
Москва
Урал
Екатеринбург
Главные тренеры
Португалия Руй Витория
Россия Игорь Михайлович Шалимов
История личных встреч
18.03.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 23 Спартак М5 : 1Урал
07.11.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 14 Урал2 : 2Спартак М
24.11.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 17 Урал0 : 0Спартак М
14.09.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 9 Спартак М1 : 2Урал
04.05.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 27 Урал0 : 1Спартак М
07.03.2019 Кубок России 1/4 финала Урал1 : 0Спартак М
05.12.2018 Кубок России 1/4 финала Спартак М1 : 1Урал
04.11.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 13 Спартак М1 : 2Урал
15.04.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 26 Урал2 : 1Спартак М
30.09.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 12 Спартак М2 : 0Урал
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча четвёртого тура РПЛ: «Спартак» — «Урал». Начало встречи запланировано на 17:30 по московскому времени.

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle

Похожие новости:

  • Спартак Москва - Ростов 31.10.2020 прямая трансляция
    Спартак Москва - Ростов 31.10.2020 прямая трансляция
    Стадион: Открытие Арена (Москва, Россия), вместимость: 45360 31 октября 2020, Суббота. 16:30 МСК. Премьер-Лига, 13 -й тур Главный судья: Виталий...
  • ЦСКА - Уфа 1 мая прямая трансляция
    ЦСКА - Уфа 1 мая прямая трансляция
    Стадион: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия), вместимость: 30000 1 Мая 2021, Суббота. 16:30 МСК. РПЛ , 28-й тур Главный судья: Василий Казарцев...
  • Урал - Спартак М | 2-й тур | краткий видеообзор матча
    Урал - Спартак М | 2-й тур | краткий видеообзор матча
    21 Июля 2013 | 2-й тур РФПЛ...
  • Кубань - Спартак М | 4-й тур | краткий видеообзор матча
    Кубань - Спартак М | 4-й тур | краткий видеообзор матча
    04 августа 2013 | 4-й тур РФПЛ...
  • Спартак Москва - Сочи 11 июля прямая трансляция
    Спартак Москва - Сочи 11 июля прямая трансляция
    Стадион: Открытие Арена (Москва, Россия), вместимость: 45360 11 Июля 2021, Воскресенье. 18:00 МСК. Кубок Матч Премьер, 1-й тур...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2021
    Спорт
    Информация
    Чемпионаты
    Кубки
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close