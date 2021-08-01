Спартак Москва - Урал 14 Августа прямая трансляция
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|Руй Витория
|Игорь Михайлович Шалимов
|18.03.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 23
|5 : 1
|07.11.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 14
|2 : 2
|24.11.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 17
|0 : 0
|14.09.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 9
|1 : 2
|04.05.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 27
|0 : 1
|07.03.2019
|Кубок России
|1/4 финала
|1 : 0
|05.12.2018
|Кубок России
|1/4 финала
|1 : 1
|04.11.2018
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 13
|1 : 2
|15.04.2018
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 26
|2 : 1
|30.09.2017
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 12
|2 : 0
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