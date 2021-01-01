Ахмат - Динамо Москва 14 Августа прямая трансляция
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|Андрей Викторович Талалаев
|Сандро Шварц
|Андрей Воронин
|28.02.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 20
|1 : 2
|21.09.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 8
|1 : 0
|13.03.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 22
|2 : 3
|02.11.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 15
|1 : 1
|27.04.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 26
|0 : 0
|28.10.2018
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 12
|0 : 0
|22.02.2018
|Товарищеские матчи (клубы)
|Февраль 2018
|3 : 2
|18.11.2017
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 17
|1 : 1
|29.07.2017
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 3
|2 : 0
|14.03.2016
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 20
|0 : 1
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