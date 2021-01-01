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Ахмат - Динамо Москва 14 Августа прямая трансляция

Стадион: Ахмат-Арена (Грозный, Россия), вместимость: 30597
14 Августа 2021, Суббота. 20:00 МСК. РПЛ, 4-й тур
Главный судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия)
АхматДинамо М
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

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Составы команд
Ахмат
Грозный
Динамо М
Москва
Главные тренеры
Россия Андрей Викторович Талалаев
Германия Сандро Шварц
Украина Андрей Воронин
История личных встреч
28.02.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 20 Ахмат1 : 2Динамо М
21.09.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 8 Динамо М1 : 0Ахмат
13.03.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 22 Ахмат2 : 3Динамо М
02.11.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 15 Динамо М1 : 1Ахмат
27.04.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 26 Динамо М0 : 0Ахмат
28.10.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 12 Ахмат0 : 0Динамо М
22.02.2018 Товарищеские матчи (клубы) Февраль 2018 Динамо М3 : 2Ахмат
18.11.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 17 Динамо М1 : 1Ахмат
29.07.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 3 Ахмат2 : 0Динамо М
14.03.2016 Россия - Премьер-Лига Тур 20 Динамо М0 : 1Ахмат
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча четвёртого тура РПЛ: «Ахмат» — «Динамо». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.

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