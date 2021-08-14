Ростов - ЦСКА 14 Августа прямая трансляция
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|Юрий Павлович Сёмин
|Алексей Владимирович Березуцкий
|17.12.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 19
|1 : 3
|08.11.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 14
|2 : 0
|09.03.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 21
|3 : 2
|06.10.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 12
|1 : 3
|03.07.2019
|Кубок Матч Премьер
|Тур 3
|1 : 2
|02.12.2018
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 16
|0 : 0
|05.08.2018
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 2
|0 : 1
|01.04.2018
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 24
|1 : 2
|16.09.2017
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 10
|2 : 0
|15.04.2017
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 23
|0 : 0
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