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Ростов - ЦСКА 14 Августа прямая трансляция

Стадион: Ростов Арена (Ростов-на-Дону, Россия), вместимость: 45000
14 Августа 2021, Суббота. 20:00 МСК. РПЛ, 4-й тур
Главный судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия)
РостовЦСКА
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

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Составы команд
Ростов
Ростов-на-Дону
ЦСКА
Москва
Главные тренеры
Россия Юрий Павлович Сёмин
Россия Алексей Владимирович Березуцкий
История личных встреч
17.12.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 19 Ростов1 : 3ЦСКА
08.11.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 14 ЦСКА2 : 0Ростов
09.03.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 21 Ростов3 : 2ЦСКА
06.10.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 12 ЦСКА1 : 3Ростов
03.07.2019 Кубок Матч Премьер Тур 3 ЦСКА1 : 2Ростов
02.12.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 16 Ростов0 : 0ЦСКА
05.08.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 2 ЦСКА0 : 1Ростов
01.04.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 24 Ростов1 : 2ЦСКА
16.09.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 10 ЦСКА2 : 0Ростов
15.04.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 23 ЦСКА0 : 0Ростов
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча четвёртого тура РПЛ: «Ростов» — ЦСКА. Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.

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