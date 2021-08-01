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Краснодар - Арсенал Тула 15 Августа прямая трансляция

Стадион: ФК Краснодар (Краснодар, Россия), вместимость: 35059
15 Августа 2021, Воскресенье. 20:00 МСК. РПЛ, 4-й тур
Главный судья: Павел Шадыханов (Москва, Россия)
КраснодарАрсенал Тула
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Составы команд
Краснодар
Краснодар
Арсенал
Тула
Главные тренеры
Беларусь Виктор Михайлович Гончаренко
Украина Дмитрий Владимирович Парфёнов
История личных встреч
11.04.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 25 Арсенал1 : 0Краснодар
18.08.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 3 Краснодар2 : 0Арсенал
24.11.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 17 Арсенал1 : 2Краснодар
29.09.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 11 Краснодар2 : 0Арсенал
19.05.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 29 Арсенал0 : 3Краснодар
25.11.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 15 Краснодар3 : 0Арсенал
14.04.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 26 Краснодар3 : 0Арсенал
29.09.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 12 Арсенал1 : 0Краснодар
23.04.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 24 Краснодар2 : 0Арсенал
16.10.2016 Россия - Премьер-Лига Тур 10 Арсенал0 : 0Краснодар

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