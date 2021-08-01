Краснодар - Арсенал Тула 15 Августа прямая трансляция
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|Виктор Михайлович Гончаренко
|Дмитрий Владимирович Парфёнов
|11.04.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 25
|1 : 0
|18.08.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 3
|2 : 0
|24.11.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 17
|1 : 2
|29.09.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 11
|2 : 0
|19.05.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 29
|0 : 3
|25.11.2018
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 15
|3 : 0
|14.04.2018
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 26
|3 : 0
|29.09.2017
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 12
|1 : 0
|23.04.2017
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 24
|2 : 0
|16.10.2016
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 10
|0 : 0