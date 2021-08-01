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Рубин - Крылья Советов 15 Августа прямая трансляция

Стадион: Ак Барс Арена (Казань Арена) (Казань, Россия), вместимость: 45379
15 Августа 2021, Воскресенье. 20:00 МСК. РПЛ, 4-й тур
Главный судья: Алексей Сухой (Люберцы, Россия)
РубинКрылья Советов
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Составы команд
Рубин
Казань
Крылья Советов
Самара
Главные тренеры
Россия Леонид Викторович Слуцкий
Россия Игорь Витальевич Осинькин
История личных встреч
08.03.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 21 Рубин0 : 1Крылья Советов
04.11.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 15 Крылья Советов0 : 0Рубин
12.04.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 23 Крылья Советов1 : 0Рубин
01.10.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 9 Рубин2 : 1Крылья Советов
25.10.2017 Кубок России 1/8 финала Рубин1 : 2Крылья Советов
23.04.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 24 Крылья Советов0 : 0Рубин
15.10.2016 Россия - Премьер-Лига Тур 10 Рубин3 : 0Крылья Советов
15.05.2016 Россия - Премьер-Лига Тур 29 Крылья Советов1 : 1Рубин
08.11.2015 Россия - Премьер-Лига Тур 15 Рубин2 : 0Крылья Советов
10.05.2014 Россия - Премьер-Лига Тур 29 Крылья Советов0 : 4Рубин

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