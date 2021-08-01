Рубин - Крылья Советов 15 Августа прямая трансляция
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|Леонид Викторович Слуцкий
|Игорь Витальевич Осинькин
|08.03.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 21
|0 : 1
|04.11.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 15
|0 : 0
|12.04.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 23
|1 : 0
|01.10.2018
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 9
|2 : 1
|25.10.2017
|Кубок России
|1/8 финала
|1 : 2
|23.04.2017
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 24
|0 : 0
|15.10.2016
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 10
|3 : 0
|15.05.2016
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 29
|1 : 1
|08.11.2015
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 15
|2 : 0
|10.05.2014
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 29
|0 : 4