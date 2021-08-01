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Локомотив - Зенит 15 Августа прямая трансляция

Стадион: РЖД Арена (Локомотив) (Москва, Россия), вместимость: 28800
15 Августа 2021, Воскресенье. 17:30 МСК. РПЛ, 4-й тур
Главный судья: Сергей Карасёв (Москва, Россия)
ЛокомотивЗенит
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Составы команд
Локомотив М
Москва
Зенит
Санкт-Петербург
Главные тренеры
Сербия Марко Николич
Россия Сергей Богданович Семак
История личных встреч
17.07.2021 Суперкубок России Финал Зенит3 : 0Локомотив М
02.05.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 28 Зенит6 : 1Локомотив М
30.08.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 6 Локомотив М0 : 0Зенит
07.08.2020 Суперкубок России Финал Зенит2 : 1Локомотив М
29.02.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 20 Зенит0 : 0Локомотив М
28.09.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 11 Локомотив М1 : 0Зенит
06.07.2019 Суперкубок России Финал Зенит2 : 3Локомотив М
07.04.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 22 Локомотив М1 : 1Зенит
22.01.2019 Фонбет Кубок Матч Премьер Тур 1 Зенит1 : 3Локомотив М
23.09.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 8 Зенит5 : 3Локомотив М

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