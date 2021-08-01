Локомотив - Зенит 15 Августа прямая трансляция
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|Марко Николич
|Сергей Богданович Семак
|17.07.2021
|Суперкубок России
|Финал
|3 : 0
|02.05.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 28
|6 : 1
|30.08.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 6
|0 : 0
|07.08.2020
|Суперкубок России
|Финал
|2 : 1
|29.02.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 20
|0 : 0
|28.09.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 11
|1 : 0
|06.07.2019
|Суперкубок России
|Финал
|2 : 3
|07.04.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 22
|1 : 1
|22.01.2019
|Фонбет Кубок Матч Премьер
|Тур 1
|1 : 3
|23.09.2018
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 8
|5 : 3