Сочи - Химки 16 Августа прямая трансляция
Где смотреть прямую трансляцию Сочи - Химки?
Стрим Сочи - Химки в прямом эфире на GOOOOL.TV. Смотрите онлайн откуда угодно и бесплатно. Никакой регистрации или кредитной карты не требуется.
Мы предлагаем вам лучшие прямые трансляции для просмотра Чемпионата России в HD. Наслаждайтесь матчем между Сочи - Химки, который состоится в России, 16 августа 2021 года в 19:00 (UTC+3).
Бесплатный футбол 24/7 на вашем компьютере или мобильном телефоне. Высококачественные трансляции российской Премьер Лиги, безопасные и бесплатные.
Здесь вы найдете несколько ссылок для доступа к матчу Сочи - Химки в прямом эфире с различным качеством.
Смотрите матч Сочи - Химки в прямом эфире и бесплатно.
Эта прямая трансляция Сочи - Химки доступна на всех мобильных устройствах, планшетах, Smart TV, ПК или Mac.
Матч Сочи - Химки сегодня. На этом сайте вы сможете легко и без задержек смотреть трансляции матчей. Неважно, где вы находитесь, наши трансляции футбола доступны по всему миру. Никогда больше не пропустите матч Чемпионата России!
|Владимир Валентинович Федотов
|Игорь Геннадьевич Черевченко
|14.07.2021
|Кубок Матч Премьер
|Тур 2
|2 : 3
|16.05.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 30
|0 : 0
|14.08.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 2
|1 : 1
|18.11.2018
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 23
|0 : 0
|29.07.2018
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 3
|3 : 2
|16.03.2018
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 28
|2 : 1
|27.08.2017
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 10
|0 : 1
|31.05.2016
|Второй дивизион - Запад
|Тур 30
|1 : 0
|20.07.2015
|Второй дивизион - Запад
|Тур 1
|1 : 0
|20.11.2012
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 22
|1 : 0
Отзывы и комментарии к матчу
Похожие новости:
Стадион: Нижний Новгород (Нижний Новгород, Россия), вместимость: 44899 16 июля 2020, четверг. 20:30 МСК. 29-й тур Главный судья: Станислав Васильев...
10 марта 2013г Женщины. Эстафета Биатлон - Кубок Мира 2012/13 (8-й этап. Сочи) Комментирует - Дмитрий Губерниев...
09 марта 2013г Мужчины. Спринт Биатлон - Кубок Мира 2012/13 (8-й этап. Сочи) Комментирует - Дмитрий Губерниев...
09 марта 2013г Женщины. Спринт Биатлон - Кубок Мира 2012/13 (8-й этап. Сочи) Комментирует - Дмитрий Губерниев...
10 марта 2013г Мужчины. Эстафета Биатлон - Кубок Мира 2012/13 (8-й этап. Сочи) Комментирует - Дмитрий Губерниев...