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Сочи - Химки 16 Августа прямая трансляция

Стадион: Фишт (Сочи, Россия), вместимость: 47659
16 Августа 2021, Понедельник. 19:00 МСК. РПЛ, 4-й тур
Главный судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
Динамо МХимки
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Составы команд
Сочи
Сочи
Химки
Химки
Главные тренеры
Россия Владимир Валентинович Федотов
Россия Игорь Геннадьевич Черевченко
История личных встреч
14.07.2021 Кубок Матч Премьер Тур 2 Химки2 : 3Сочи
16.05.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 30 Химки0 : 0Сочи
14.08.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 2 Сочи1 : 1Химки
18.11.2018 ФНЛ - Первый дивизион Тур 23 Химки0 : 0Сочи
29.07.2018 ФНЛ - Первый дивизион Тур 3 Сочи3 : 2Химки
16.03.2018 ФНЛ - Первый дивизион Тур 28 Сочи2 : 1Химки
27.08.2017 ФНЛ - Первый дивизион Тур 10 Химки0 : 1Сочи
31.05.2016 Второй дивизион - Запад Тур 30 Сочи1 : 0Химки
20.07.2015 Второй дивизион - Запад Тур 1 Химки1 : 0Сочи
20.11.2012 ФНЛ - Первый дивизион Тур 22 Химки1 : 0Сочи

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