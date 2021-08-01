Десна - Днепр-1 14 Августа прямая трансляция
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|Александр Дмитриевич Рябоконь
|Игор Йовичевич
|20.03.2021
|Украина - Премьер-лига
|Тур 19
|0 : 2
|18.10.2020
|Украина - Премьер-лига
|Тур 6
|2 : 0
|09.11.2019
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 14
|1 : 1
|11.08.2019
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 3
|0 : 1
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