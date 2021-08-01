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Десна - Днепр-1 14 Августа прямая трансляция

Стадион: НСК Олимпийский (Киев, Украина), вместимость: 70050
14 Августа 2021, Суббота. 19:30 МСК. Премьер-лига, 4-й тур
ДеснаДнепр-1
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Составы команд
Десна
Чернигов
Днепр-1
Днепр
Главные тренеры
Украина Александр Дмитриевич Рябоконь
Хорватия Игор Йовичевич
История личных встреч
20.03.2021 Украина - Премьер-лига Тур 19 Десна0 : 2Днепр-1
18.10.2020 Украина - Премьер-лига Тур 6 Днепр-12 : 0Десна
09.11.2019 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 14 Десна1 : 1Днепр-1
11.08.2019 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 3 Днепр-10 : 1Десна

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