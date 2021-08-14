Заря - Минай 14 Августа прямая трансляция
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|Виктор Анатольевич Скрипник
|Василий Васильевич Кобин
|Николай Владимирович Цымбал
|02.05.2021
|Украина - Премьер-лига
|Тур 24
|1 : 0
|29.11.2020
|Украина - Премьер-лига
|Тур 11
|0 : 3
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