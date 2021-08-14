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Заря - Минай 14 Августа прямая трансляция

Стадион: Славутич-Арена (Запорожье, Украина), вместимость: 12000
14 Августа 2021, Суббота. 19:30 МСК. Премьер-лига, 4-й тур
ЗаряМинай
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Составы команд
Заря
Луганск
Минай
Минай
Главные тренеры
Украина Виктор Анатольевич Скрипник
Украина Василий Васильевич Кобин
Украина Николай Владимирович Цымбал
История личных встреч
02.05.2021 Украина - Премьер-лига Тур 24 Заря1 : 0Минай
29.11.2020 Украина - Премьер-лига Тур 11 Минай0 : 3Заря

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